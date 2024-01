Si chiamava Giovanni Moretta l’uomo stroncato da un malore lungo viale Carlo III, tra Caserta e Marcianise. La vittima è deceduta poco dopo il ricovero all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano.

Malore lungo viale Carlo III, muore ex professore di Educazione Fisica

Secondo quanto riporta Edizionecaserta, Moretta, 64 anni – ex professore di educazione fisica – era in compagnia della moglie e stava percorrendo il Vialone in auto per raggiungere la figlia quando, all’altezza di una concessionaria, si è sentito male. La donna si è resa subito conto della gravità della situazione e ha lanciato l’allarme facendo subito sopraggiungere una squadra del 118.

Il 64enne insegnante è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta dove però è morto nonostante gli sforzi dei medici di ternlo in vita. A uccidere il 64enne sarebbe stato un infarto. Moretta è una persona molto nota a Marcianise, dove gestiva un’agenzia di pratiche di assicurazione in via De Felice.