Ancora una vittima del gran caldo di questi giorni. Ancora una volta un operaio. A perdere la vita sotto un sole cocente Gabriele Lucido, lavoratore di Salerno in trasferta nel cantiere Tav di Campagna di Lonato del Garda, in provincia di Brescia.

Caldo killer, operaio salernitano muore nel cantiere Tav

Come spiega Bresciatoday, la vicenda risale a martedì 18 luglio quando in zona si registravano picchi di 35 gradi. Gabriele è stato trovato senza vita nel suo alloggio, in una delle casette prefabbricate di Campagna messe a disposizione per gli operai in trasferta.

I colleghi hanno lanciato l’allarme poco prima delle 21 ma nonostante i soccorsi tempestivi per il 65enne salernitano non c’è stato niente da fare. Sul posto in pochi minuti sono intervenute l’automedica, l’infermierizzata e un’ambulanza della Croce Bianca, ma non c’è stato più niente da fare. I rilievi necessari sono stati affidati ai carabinieri di Desenzano.

Il precedente

Gabriele è stato probabilmente vittima di un infarto dopo una giornata di lavoro trascorsa sotto al sole cocente. Nella giornata di ieri, nel cantiere Amazon di Jesi (Ancona), ha perso la vita un altro operaio campano: un gruista 65enne colpito da un malore durante l’orario di lavoro.