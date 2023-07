Ennesima tragedia sul lavoro nella giornata di ieri: un operaio campano è morto, stroncato da un malore, nel cantiere per la realizzazione dell’hub logistico Amazon in Vallesina, in provincia di Ancona. Si trattava di un addetto ad una gru.

Malore killer nel cantiere Amazon, muore operaio campano

La tragedia si è consumata poco dopo le 7 del mattino. Complici forse le alte temperature di questi giorni, l’uomo si è sentito male mentre stava manovrando il mezzo meccanico da terra per conto di una ditta esterna. Sul luogo il 118 e i carabinieri.

La vittima aveva 75 anni. Teatro della tragedia il cantiere del nuovo polo logistico Amazon a Jesi (Ancona). Dopo il malore è stato subito soccorso dai compagni, e quindi dai sanitari del 118, ma invano. Sembra che l’operaio fosse dotato di certificazioni mediche per operare come gruista, nonostante l’età avanzata.

“Quanto accaduto è terribile. I nostri pensieri e le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia della persona coinvolta. Restiamo a disposizione delle autorità competenti per qualsiasi necessità”, ha fatto sapere Amazon.