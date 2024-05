Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata questa mattina, sabato 18 maggio 2024, ai Campi Flegrei, dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. L’epicentro è nella zona di Pisciarelli-Solfatara.

Campi Flegrei, residenti svegliati dal terremoto: scossa alle 6.30

Dalle ore 6.06 è in corso uno sciame sismico nell’area flegrea. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile – informa una nota della stessa Protezione Civile – si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione ma dalle prime verifiche al momento non sono stati segnalati danni.