È morta per salvare il suo fratellino che era in acqua con un materassino ed a un certo punto ha iniziato ad annaspare. È la tragedia di Anna Lorenzi, 20 anni, di Verona.

Si getta in acqua per salvare il fratellino ma lei annega, il tragico destino di Anna

La 21enne si era recata in località Corno nel Comune di Garda con il fratellino più piccolo e la sorella. Secondo le prime ricostruzioni, i ragazzi erano in acqua e stavano facendo il bagno con un materassino. Il 14enne è andato in difficoltà per affaticamento e la sorella ha subito prestato una prima assistenza. L’ha sorretto e ha chiesto aiuto ai presenti in spiaggia.