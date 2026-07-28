Si finge parcheggiatore abusivo per rubare delle auto: caccia al ladro a Pomigliano d’Arco

Si finge parcheggiatore abusivo e ruba delle auto nei pressi della villa comunale di Pomigliano d’Arco. Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo si è avvicinato agli automobilisti presenti, chiedendo illegalmente una somma di denaro per poter parcheggiare le loro vetture. Nel giro di una decina di minuti ha rubato due auto, modello Peugeot, tra cui una 3008.

Si finge un parcheggiatore abusivo e ruba delle auto: ladro spaventa cittadini a Pomigliano d’Arco

Nella stessa serata, inoltre, come spiega Il Mediano.it, vari residenti hanno riferito di aver evitato per un soffio il furto della propria Jeep. Il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 20, e soltanto l’intervento immediato delle forze dell’ordine ha impedito che i malintenzionati portassero a termine il colpo. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri, i quali hanno aperto le indagini per chiarire la dinamica e risalire al responsabile o ad eventuali complici.