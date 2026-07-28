Il consigliere comunale di Giugliano Cacciapuoti nominato Coordinatore Regionale ANCI Giovani Campania

Il consigliere comunale di Giugliano Francesco Cacciapuoti è stato nominato Coordinatore Regionale di ANCI Giovani Campania, il coordinamento regionale dll’Associazione Nazionale Comuni Italiani che unisce e rappresenta amministratori locali under 35: sindaci, assessori e consiglieri di comuni.

Francesco Cacciapuoti, consigliere comunale a Giugliano, nominato Coordinatore Regionale ANCI Giovani Campania: un riconoscimento al suo impegno politico

Si tratta di un riconoscimento per il suo percorso politico nel Partito Democratico. “Per Giugliano è motivo di orgoglio vedere un proprio rappresentante ricoprire un ruolo di così alto profilo all’interno dell’ANCI, organismo fondamentale per il dialogo tra i Comuni e le istituzioni. Una nomina che valorizza non solo il lavoro svolto sul territorio, ma che offre anche l’opportunità di portare all’attenzione regionale le istanze e le esigenze delle giovani amministratrici e dei giovani amministratori”, scrive infatti la segreteria locale del PD in un post ufficiale apparso sulla pagina Facebook, facendo a Cacciapuoti “i migliori auguri di buon lavoro, certi che saprà svolgere questo incarico con serietà, competenza e spirito di servizio, contribuendo alla crescita delle nuove generazioni di amministratori locali e al rafforzamento del ruolo dei Comuni campani”.

Il principale obiettivo di ANCI è supportare la preparazione amministrativa delle nuove generazioni di amministratori pubbliche. Si impegna inoltre a promuove la condivisione di buone pratiche e il dialogo tra i comuni della regione e favorisce la cooperazione e lo scambio di idee per lo sviluppo del territorio.