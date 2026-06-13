Concerto di Gigi d’Alessio a Caserta, tra i 10 e i 40 euro per parcheggiare dall’abusivo: scatta il blitz

I controlli sono stati intensificati in occasione degli eventi inseriti nel programma “Un’Estate da BelvedeRe”, che sta richiamando migliaia di visitatori nell’area della Reggia. Gli uomini della Polizia Provinciale, coordinati dal comandante Biagio Chiariello, hanno effettuato servizi di osservazione e pattugliamento nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno dei guardiamacchine abusivi.

Caserta, tra i 10 e i 40 euro per parcheggiare dall’abusivo: retata contro i parcheggiatori

Nel corso dell’attività tre persone sono state fermate e identificate. Due di loro sono state riprese mentre ricevevano denaro da un automobilista che aveva appena parcheggiato l’auto per assistere al concerto di Gigi D’Alessio. Secondo quanto accertato dagli investigatori, ai conducenti venivano richieste somme comprese tra 10 e i 40 euro per la sosta.

Dagli accertamenti è emerso che i soggetti controllati avevano diversi precedenti di polizia, tra cui reati contro il patrimonio con “truffa allo specchietto”, lesioni, minacce. Per uno dei fermati, già recidivo per l’attività di parcheggiatore abusivo, è scattata la denuncia all’Autorità giudiziaria e la segnalazione al Questore per l’emissione del Dacur, il provvedimento che vieta l’accesso per un anno alle aree urbane in cui è stata accertata la condotta illecita. Le somme incassate sono state confiscate. Contestate inoltre numerose violazioni al Codice della strada, con sanzioni che, in caso di recidiva, possono raggiungere i 9mila euro.