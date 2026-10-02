Scampia, bambina sola in casa con 400 grammi di hashish: denunciata la madre

Una bambina di 12 anni è stata trovata sola in un appartamento popolare occupato abusivamente a Scampia, dove i carabinieri hanno sequestrato 400 grammi di hashish. La madre, 31enne incensurata, è stata denunciata. Il controllo è scattato durante un servizio serale ad alto impatto condotto dai carabinieri della stazione di Scampia insieme al Nucleo operativo della compagnia Stella e alle unità cinofile.

Scampia, 12enne sola in casa con 400 grammi di hashish: denunciata la madre

I militari hanno raggiunto un appartamento di via Fellini dopo una segnalazione relativa a una presunta occupazione abusiva. Entrati nell’abitazione, hanno trovato la 12enne nascosta sotto un letto. La madre non era presente. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti quattro panetti di hashish, per un peso complessivo di 400 grammi, due coltelli con tracce di sostanza stupefacente, 70 euro in banconote false e un registro ritenuto riconducibile alla contabilità dell’attività di spaccio. La bambina è stata accompagnata in caserma. Dopo alcune ore si è presentata anche la madre. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la donna avrebbe visto i militari dalla finestra e si sarebbe allontanata poco prima del controllo, lasciando la figlia nell’appartamento.

Denuncia per la 31enne

La 31enne è stata denunciata per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, abbandono di minore, detenzione di banconote false e occupazione abusiva di un immobile pubblico. La 12enne è stata successivamente affidata alla madre. Dell’accaduto sono stati informati i servizi sociali e gli uffici comunali competenti.

Due denunce e un arresto

Nel corso dello stesso servizio i carabinieri hanno denunciato un 21enne e un 16enne per guida senza patente con recidiva nel biennio. In uno stabile di via Galimberti sono stati inoltre sequestrati 50 grammi di hashish trovati in un’area comune. I militari hanno infine arrestato un 46enne per evasione. Altre due persone sono state trasferite in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria, in sostituzione della misura degli arresti domiciliari.