Si finge “delegato” di sedicente carabiniere per truffare anziano: arrestato 29enne di Aversa a Padova

Ha bussato alla porta di un 81enne spacciandosi per un “delegato” di un maresciallo e chiedendo di verificare denaro e gioielli custoditi in casa. Ma il piano del truffatore si è sgretolato in pochi secondi grazie alla prontezza dell’anziano, che ha fiutato l’inganno e chiesto di vedere un tesserino di riconoscimento. A quel punto l’uomo, un 29enne originario di Aversa, ha tentato la fuga per poi essere bloccato poco dopo dagli agenti della Squadra Volante della Questura di Padova.

Si finge “delegato” di sedicente carabiniere per truffare un anziano: arrestato 29enne di Aversa a Padova

Il giovane, trovato in evidente stato di agitazione, è stato accompagnato in Questura e identificato: su di lui pendevano già precedenti penali per violenza sessuale di gruppo, commessa nel 2022. Arrestato in flagranza per tentata truffa aggravata ai danni di un anziano, è stato messo a disposizione dell’Autorità giudiziaria.