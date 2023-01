Danilo Sulas non ce l’ha fatta. Il giovane di 22 anni è morto, annegato in un pozzo, con il tentativo di salvare il suo cagnolino. I fatti sono accaduti nelle campagne del comuni di SanTeodoro, in Provincia di Sassari.

Precipita nel pozzo per salvare il suo cane: Danilo muore a 22 anni

La tragedia si è consumata tra la serata di ieri e la mattinata di oggi lunedì 9 gennaio quando il corpo senza vita del ragazzo è stato ritrovato insieme alla carcassa dell’animale dai soccorritori in una zona di aperta campagna. Le cause esatte della tragedia sono ancora da accertare ma non ci sono dubbi sul fatto che si sia trattato di un tragico incidente.

Secondo una primissima ricostruzione, il giovane stava tentando di salvare il suo cane caduto in un pozzo pieno d’acqua quando, probabilmente, è caduto a sua volta senza riuscire più a riemergere. L’allarme è stato lanciato dai suoi genitori non vedendolo ritornare più a casa. Gli stessi parenti avrebbero indicato poi ai soccorritori l’area di campagna dove Danilo era solito portare a passeggio il suo cane. Nella tarda mattinata di oggi infine la terribile scoperta.

Per recuperare la salma è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro e del distaccamento di San Teodoro che hanno dovuto. Sul posto anche i carabinieri il pm di turno e il medico legale per un primo esame esterno del corpo della vittima.