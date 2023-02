Armata di pistola ha rapinato un’altra donna che era ferma in auto. Sabato sera di paura nel napoletano per una rapina.

L’episodio è accaduto a Portici, intorno alle 22, in via del Corallo, nei pressi dello svincolo autostradale.

Rapina a Portici

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri giunti sul posto, pare che poco prima una donna mentre era in sosta a bordo della propria auto è stata avvicinata da un’altra donna che, armata di pistola, si impossessava della borsa della vittima poggiata sul sedile anteriore lato passeggero.

La rapinatrice si sarebbe poi allontanata salendo a bordo di un’altra auto guidata da un complice. Un colpo fulmineo costato la borsa alla vittima con tutti gli effetti personali. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della tenenza di Ercolano per risalire all’identità della malvivente. Potrebbero essere utili all’identificazione immagini di telecamere di videosorveglianza presenti in zona.