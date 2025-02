Un’ondata di messaggi inquietanti sta circolando su TikTok: gruppi di giovani del Nord Italia, i cosiddetti “maranza”, hanno lanciato una sorta di “challenge” contro i ragazzi del Sud, in particolare i napoletani, in occasione della partita Napoli-Inter di sabato 1° marzo.

Sfida social tra Nord e Sud: minacce dei “maranza” in vista di Napoli-Inter

Decine di video diffusi sulle piattaforme social annunciano il loro arrivo nel capoluogo campano con toni provocatori: “Sud, preparati: il 1° marzo arriviamo noi e sarà guerra. Tutti con il Frecciarossa, prima tappa Roma, poi Napoli e Sicilia… Faremo un macello e scapperanno tutti… perché quelli del Sud parlano male di noi del Nord”. Non si sono fatte attendere le risposte da parte di alcuni utenti del Sud, tra cui messaggi altrettanto minacciosi: “Stamm tutt pronti… ve scassammo, maranza, ve facimme capì comm’è ’o sistema”.

Il clima attorno alla partita si fa sempre più teso, tanto che le autorità locali e nazionali sono state allertate. Anche se la reale portata di questa sfida social è tutta da verificare, il timore è che possa degenerare in scontri violenti. Per questo si sta valutando un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine in città. Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato l’escalation di questi fenomeni: “Purtroppo, questi sciagurati gruppi maranza stanno soffiando sul fuoco con queste “sfide” vergognose sempre più diffuse su TikTok. Bisogna capire se davvero qualche esaltato scenderà sabato a Napoli con l’intento di creare scontri. Una follia che segna un ulteriore passo verso il degrado del nostro sistema sociale”.