Degrado a Cosenza dove due uomini sono stati beccati e filmati mentre facevano sesso fuori all’autostazione davanti ai diverse persone che erano in attesa del bus. Il tutto si è consumato in pieno giorno.

Due uomini lo fanno davanti alla fermata del bus in pieno giorno: il video finisce in rete

La scena è stata ripresa da un passante ed è diventata virale sulle chat di WhatsApp. A pochi passi di distanza, una donna sta seduta a sfogliare un libro, ignara di ciò che sta succedendo accanto a lei. Il rapporto sessuale si è consumato alla stazione delle Autolinee a Cosenza, un posto dove il degrado regna incontrastato, nonostante i controlli a tappeto di vigili urbani e polizia. Inutili le lamentele dei residenti, che chiedono che la polizia stazioni fissa nella zona, anziché “accontentarsi” delle ronde di controllo, scrive Cosenza Channel.

I due adesso rischiano una denuncia per “atti osceni in luogo pubblico”. La polizia, che si è recata sul posto per verificare la presenza di telecamere, ha avviato le indagini per risalire all’identità della coppia.