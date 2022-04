La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma della piccola Giulia De Luca, la bimba di 6 anni morta nel sonno nel pomeriggio del 27 aprile scorso.

Sessa Aurunca, morta a 6 anni: la Procura apre inchiesta

I magistrati vogliono vederci chiaro sul decesso della bimba originaria di Fasani, frazione di Sessa Aurunca, che due giorni fa è stata ritrovata senza vita dai genitori sul divano di casa. La bimba – secondo quanto racconta Paesenews.it – si era appisolata, a quanto pare colpita da una febbre, per poi non risvegliarsi più. Quando la mamma ha provato a scuoterla, Giulia non dava più segni di vita.

Scattato l’allarme, la piccola è arrivata all’ospedale San Rocco già morta. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca però hanno informato del decesso la Procura, che ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti e disposto il sequestro della salma della bimba e l’esame autoptico, da cui potranno emergere elementi utili alla ricostruzione delle cause del decesso.

Le cause della morte?

Da quanto affermano persone vicine alla famiglia De Luca, la bimba non soffriva di patologie pregresse e non aveva problemi di salute. Il corpicino della bimba è attualmente nell’istituto di medicina legale di Caserta, in attesa degli esami del caso. Secondo Ottopagine.it, la minore aveva febbre alta al momento di addormentarsi sul divano. Una circostanza che dovrà essere chiarita dagli inquirenti.

Foto: Paesenews.it