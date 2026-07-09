Viale Kennedy ad Aversa sarà off limits, almeno in un tratto. Da ieri sera è entrata in vigore l’ordinanza dirigenziale che dispone la chiusura di una porzione della Variante, a partire dall’incrocio tra viale Kennedy e via Garofano, per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale.

Aversa, lavori di rifacimento su viale Kennedy: chiuso tratto di sera

Gli interventi proseguiranno fino al 31 luglio. Fino a quella data, nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 7 del mattino, non sarà possibile transitare lungo quel tratto dell’arteria. Per raggiungere il centro storico o la zona del tribunale sarà quindi necessario utilizzare percorsi alternativi. I primi disagi, tuttavia, si sono già registrati, tra rallentamenti alla circolazione e diverse auto ancora in sosta nonostante il divieto di parcheggio.