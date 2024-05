I risultati della seconda fase del primo turno dei playoff di Serie C, con cinque match su sei finiti in parità: del girone C avanzano Casertana e Taranto.

I risultati del secondo turno dei Play off

Si è disputata oggi la seconda fase del primo turno dei play-off di Serie C, con sei partite che hanno visto incrociarsi le squadre che hanno disputato la prima fase del girone contro le quarte classificate dei gironi, nel format di partite secche di 90 minuti senza supplementari né rigori.

Serie C, playoff: risultati e marcatori

Girone A

Atalanta U23-Legnago Salus 1-1

Marcatori: 19′ Cissé (A), 38′ Svidercoschi (L)

Triestina-Giana Erminio 1-1

Marcatori: 82′ Maguette Fall (G), 85′ Malomo (T)

Girone B

Perugia-Rimini 0-0

Pescara-Juventus Next Gen 1-3

Marcatori: 6′ Sekulov (J), 90’Guerra (J), 93′ Milani (P), 96′ Mbangula (J)

Girone C

Casertana-Audace Cerignola 0-0

Taranto-Picerno 0-0

La Casertana elimina un’Audace sfortunata

Al Pinto la spunta la Casertana, approfittando anche del fatto che gli ofantini si sono resi non sufficientemente pericolosi nell’area avversaria. Eppure la squadra di Raffaele si è dimostrata al tempo stesso propositiva in diversi frangenti, mancando però la possibilità di capitalizzare le occasioni in porta

Al Taranto basta un altro pareggio per andare avanti

Il Taranto così come fatto nel turno precedente con il Latina si limita ad un pareggio a reti bianche anche con il Picerno ed estromette i lucani dai Playoff.