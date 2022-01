Serena Autieri è un’attrice, cantante e conduttrice di origini partenopee, volto amato dal pubblico. E’ una delle protagoniste del film Tre Sorelle, in uscita su Amazon Prime il prossimo 27 gennaio.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla vita privata e professionale dell’attrice.

Serena Autieri: chi è, età, biografia

Serena Autieri è nata a Napoli il 4 aprile 1976, sotto il segno dell’Ariete. Ha 45 anni, è alta 171 cm ed è cresciuta nel quartiere Soccavo della città partenopea: fin da giovanissima, si appassiona al mondo dell’arte. Inizia a studiare canto, recitazione e danza classica, diplomandosi all’istituto d’arte.

Serena Autieri: carriera, Frozen

Mentre frequenta la Facoltà di Architettura presso l’Università Federico II di Napoli, inizia a lavorare come attrice e cantante. Nel 1997 incide il suo primo album Anima Soul e l’anno seguente esordisce in televisione nella soap opera Un posto al sole interpretando la cantante Sara De Vito.

Questo ruolo le consente di ottenere un grande successo di pubblico, tanto da essere promossa al ruolo di conduttrice: nel 2001, affianca Alberto Castagna nel programma Stranamore e prende parte a diverse fiction di successo sulle reti Rai e Mediaset, tra cui Vento di Ponente, L’onore e il rispetto, Tutti i sogni del mondo.

Nel 2003, viene scelta da Pippo Baudo per condurre insieme a lui e Claudia Gerini il Festival di Sanremo. Un’occasione importantissima che sarà per lei l’ascesa della sua carriera.

Dal 2004 Serena inizia a lavorare anche per il cinema, prendendo parte a diverse pellicole cinematografiche, tra cui Notte prima degli esami – Oggi, Femmine contro Maschi, Natale in Sudafrica, Il principe abusivo, Un fantastico via vai, Sapore di te, Si accettano miracoli.

Partecipa a Tale e quale show e a Celebrity Master Chef Italia, mostrando di avere ottime competenze anche in campo canoro e culinario.

Viene scelta per doppiare Elsa nel fortunato film animato Frozen, sia per le parti recitate che per le canzoni.

E’ una delle protagoniste del film Tre Sorelle, dal 27 gennaio su Amazon Prime, insieme a Chiara Francini.

Serena Autieri: marito Enrico Griselli, figli, dove vive

In merito alla vita privata, Serena ha avuto diverse relazioni più o meno importanti, con personaggi famosi dello spettacolo. Tra queste, una delle più chiacchierate è stata quella con il collega Gabriel Garko, con cui si è trattato di un flirt.

Serena inoltre ha avuto anche altre importanti relazioni. Quella con il presidente del Coni Giovanni Malagò e con il produttore cinematografico Guido Lombardo. Tra i flirt, spuntano anche Luca Capuano, Matteo Marzotto e Guido Maria Brera.

Nel 2010, si è sposata con il manager Enrico Griselli. L’uomo ha fatto fortuna a Dubai: qui chiesto a Serena di sposarlo. Dal matrimonio, è nata il 1 marzo del 2013 la figlia Giulia Tosca.

Serena Autieri vive in una dimora da sogno, che affaccia sul Golfo di Napoli, anche se in realtà 3 sono le abitazioni che risultano essere i luoghi fondamentali per la sua famiglia. La prima si trova appunto a Napoli, la seconda a Roma mentre la terza a Spoleto. Quest’ultima può essere considerata la sua abitazione preferita.

Serena Autieri: Instagram

Serena Autieri è attiva sui social: il suo profilo Instagram conta 545mila followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.