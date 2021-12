Chiara Francini è un’attrice, conduttrice e scrittrice italiana. Ha 42 anni ed è nota per aver interpretato diversi ruoli in pellicole cinematografiche e serie televisive.

E’ fidanzata da 15 anni e mezzo con Frederick Lundqvist, ex calciatore svedese. La coppia al momento non ha figli.

Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

Chiara Francini: chi è, età, altezza

Chiara Francini ha 42 anni, è nata a Firenze il 20 dicembre 1979, sotto il segno del Sagittario. E’ alta 166 cm e pesa 60 kg.

Suo padre è originario di Roma: dopo il diploma, si iscrive presso l’Università degli studi di Firenze, dove consegue la laurea con votazione 110 e lode, discutendo una tesi in italianistica sulla Retorica dell’Ermeneutica.

Inizia ad interessarsi al teatro, studiando al teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, e da qui comincia la sua carriera prima di approdare in televisione.

Chiara Francini: compagno, figli

Chiara è fidanzata da 15 anni e mezzo con Frederick Lundqvist, ex calciatore svedese. I due convivono ancora attualmente e intendono realizzare il sogno di avere un figlio quanto prima.

Molte testate scambiano per il suo fidanzato il suo migliore amico Francesco Maddaloni: ma Chiara è ancora fidanzata con Frederick e tra loro c’è solo un’amicizia molto profonda che continua dal 2005.

Chiara Francini: carriera, libro

Chiara Francini è un’attrice, conduttrice e scrittrice. Approda in tv, dopo diverse esperienze teatrali, grazie a Marco Giusti, prendendo parte ai suoi programmi “Bla Bla” e “Stracult”.

Nel 2007 è una delle protagoniste della serie televisiva targata Rai “Gente di Mare 2“, mentre, tra il 2007 ed il 2008, appare in diverse pellicole cinematografiche, tra cui “Una moglie bellissima” di Leonardo Pieraccioni.

Nel 2010, invece, torna sul piccolo schermo, con una parte nella seconda stagione della serie televisiva “Tutti pazzi per amore”. Lo stesso anno è Marta nel film “Maschi contro femmine”, per poi partecipare anche nel sequel, ossia “Femmine contro Maschi”.

Nel 2011, è una delle co-conduttrici dello show comico Colorado; dal 2016 al 2018, recita alla fiction di Rai 1 “Non dirlo al mio capo”.

Debutta anche come scrittrice per Rizzoli, pubblicando prima “Non parlare con la bocca piena” nel 2017 e “Mia madre non lo deve sapere” nel 2018; “Un anno felice” nel 2019 e, infine, “Il cielo stellato fa le fusa”, nel 2020.

Dal 2018, inoltre, collabora per La Stampa come editorialista. Ad autunno 2021, riappare in tv come giurata nel programma “Drag Race Italia”.

Chiara Francini: Instagram

Chiara Francini è molto seguita sui social: il suo profilo Instagram conta oltre 500mila followers.