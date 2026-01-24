Serata di caos sul “doppio senso, protesta fuori al campo rom dopo la sospensione dell’erogazione idrica

Serata di forti disagi e traffico in tilt sulla Circumvallazione esterna, nei pressi del campo rom, a seguito della sospensione dell’erogazione idrica. La situazione ha provocato il blocco totale della viabilità tra i comuni di Arzano, Melito e il quartiere Scampia, con lunghe code e automobilisti rimasti fermi per ore.

Caos sulla Circumvallazione esterna dopo lo stop idrico: traffico paralizzato tra Arzano, Melito e Scampia

Secondo quanto ricostruito, alcuni abitanti del campo si sarebbero riversati in strada dando alle fiamme materassi e cumuli di immondizia, occupando la carreggiata e rendendo impossibile il transito dei veicoli. I roghi hanno causato momenti di tensione e reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i carabinieri, impegnati nel ripristino dell’ordine pubblico, e i vigili del fuoco, che hanno provveduto a spegnere gli incendi e a mettere in sicurezza l’area. La circolazione è stata deviata per consentire le operazioni di emergenza.