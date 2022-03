Un grosso colpo nella lotta al contrasto del traffico illecito di sostanze stupefacenti è stato messo a segno dai Carabinieri del Comando provinciale di Napoli.

Sei chili di Rolex in auto ma non sono orologi: arrestato 46enne di Caivano

A Sant’Anastasia, nella provincia di Napoli, i militari del Nucleo Investigativo partenopeo hanno sequestrato quasi 6 chili di hashish, mentre un 46enne – Saverio Ruocco, di Caivano, già noto alle forze dell’ordine – è finito in manette.

Durante un controllo, gli uomini dell’Arma hanno fermato un’automobile che transitava in via Massena Macedonia. Nell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto 5 chili e 800 grammi di hashish, suddivisi in 58 panetti.

Ciascuna confezione di droga era inserita in una bustina con il logo Rolex, come il famosissimo marchio di orologi. Per il 46enne è scattato l’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. L’uomo è stato accompagnato in carcere in attesa di giudizio.