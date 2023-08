Segregata in casa per un anno e costretta a subire violenze fisiche e psichiche. E’ quanto sarebbe accaduto a una giovane di appena 17 anni, incinta, di San Giorgio a Cremano.

La notizia la riporta il quotidiano Il Mattino.

Violenze a una 17enne incinta

Secondo quanto fa sapere il Mattino, in un articolo di del Gaudio, la giovane avrebbe subito violenze inaudite, botte sulla pancia e ad accorgersi di tutto ciò sarebbero stati i vicini che hanno allertato le forze dell’ordine.

Pare che l’orco avesse imposto alla ragazza di non avere contatti con i genitori né tantomeno con altre persone. Dunque una vera e propria segregazione durata circa un anno. Ora l’uomo è stato allontanato mentre lei riaffidata ai genitori.

In corso indagini che dovranno ricostruire quanto accaduto in questi 365 giorni di inferno per questa giovane di appena 17 anni che presto diverrà mamma.