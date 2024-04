Accerchiato da una ventina di ragazzi, picchiato selvaggiamente con mazze di legno e mazze ferrate, in un parco comunale di San Giorgio a Cremano: è il terribile pestaggio di cui è stato vittima uno studente di 13 anni che ha riportato, oltre a varie contusioni sul corpo, anche un trauma cranico.

San Giorgio a Cremano, 13enne pestato a colpi di spranghe e tirapugni dal branco in un parco

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’adolescente è stato circondato dal gruppetto mentre era al parco di via Aldo Moro che, senza un’apparante ragione, lo ha prima spintonato e poi preso a botte. Uno di loro aveva con sé un tira-pugni, altri invece mazze di legno e mazze di ferro. E non solo: a quanto pare sarebbe spuntato fuori anche un coltello, ma non è chiaro se sia stato usato contro la vittima. Sicuramente gli aggressori hanno ferito il 13enne al volto, alla testa, a colpi di spranga, senza alcuna pietà.

C’è anche una testimone, una ragazzina, che ha assistito all’aggressione. Alle urla della giovane il branco non si sarebbe fermato, ma avrebbe proseguito con il pestaggio. Dopo la violenza, i baby criminali – molti dei quali proveniente dal quartiere di Ponticelli – hanno lasciato a terra il giovane tramortito ed esanime.

La vittima, in evidente stato di choc, è stata medicata all’ospedale Santobono di Napoli: se la caverà con 15 giorni di prognosi. Sull’episodio sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno già sequestrato le telecamere di videosorveglianza presenti in zona, al fine di individuare gli autori del pestaggio.