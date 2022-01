“Non dipende da noi, abbiamo cercato di sollecitare il comune in tutti i modi ma abbiamo avuto poche risposte”. Erano queste le dichiarazioni del direttore dell’Asl napoli 2 nord Antonio D’Amore lo scorso dicembre relativamente alla mancanza di un secondo hub vaccinale a Giugliano.

In questi due mesi i giuglianesi hanno lamentato la ressa e le lunghe attese a Villaricca visto che a Giugliano l’unico hub presente è quello di Lago Patria.

Ma oggi Cronache di Napoli riporta la notizia secondo cui il Comune avrebbe proposto all’Asl di riaprire il centro vaccini nella scuola Rita Levi Montalcini ma che l’azienda sanitaria avrebbe rigettato la proposta per mancanza di personale. Versione questa smentita dalla stessa Asl che oggi in una nota chiarisce che già il 14 gennaio aveva fatto presente al comune che la sede indicata è inadeguata in quanto, riporta l’Asl, mancante dei servizi essenziali, (bagni, ambienti per la custodia dei farmaci, riscaldamento, antifurto).

“Nella medesima nota – scrive oggi l’asl Napoli 2 – l’Azienda ribadiva la disponibilità ad avviare un secondo hub sul territorio di Giugliano non appena si fosse definita una soluzione logistica ed organizzativa idonea”.

Questo il comunicato dell’Asl Napoli 2 in merito:

“In merito alle notizie emerse da alcuni organi di stampa circa l’indisponibilità che questa ASL avrebbe manifestato in merito all’apertura del secondo hub vaccinale a Giugliano, in aggiunta a quello di Lago Patria attualmente in funzione, si fa presente quanto segue.

In data 14 gennaio, l’Azienda Sanitaria comunicava al Comune di Giugliano l’impossibilità di utilizzare la palestra della scuola Rita Levi Montalcini in via Antica Giardini, in quanto mancante dei servizi essenziali (bagni, ambienti per la custodia dei farmaci, riscaldamento, antifurto). Nella medesima nota l’Azienda ribadiva la disponibilità ad avviare un secondo hub sul territorio di Giugliano non appena si fosse definita una soluzione logistica ed organizzativa idonea.

Attualmente l’ASL Napoli 2 Nord lavora su 21 hub vaccinali. Nell’area del Giuglianese sono collocati i seguenti Hub vaccinali:

– VIII Circolo Didattico – Lago Patria – Via Signorelli a Lago Patria – Giugliano

– Tendo struttura di Villaricca in via Napoli

– Palestra del Liceo Cartesio a Villaricca (per le vaccinazioni pediatriche)

– Palestra Liceo Segré a Mugnano”