Un nuovo dramma si è consumato a Secondigliano dove è stato scoperto, in via Fosso del Lupo, il corpo senza vita di Alfredo Nocerino.

Trovato morto a Secondigliano il padre di Enzo Nocerino, deceduto con la fidanzata nel garage di casa

Alfredo era il padre di Vincenzo Nocerino, il giovane trovato morto insieme alla sua fidanzata Vida, una giovane iraniana, nel garage della sua abitazione. La coppia era deceduta a causa delle esalazioni tossiche del tubo di scarico della loro auto. Fu proprio lui a trovare i corpi esanimi dei due giovani.

Nonostante il dolore della perdita, Nocerino aveva affrontato la stampa per difendere l’onore di Vida, criticata aspramente dai media iraniani. In Iran avevano infatti dipinto la ragazza come “una ragazza dai facili costumi”, scatenando la reazione del padre affranto. “Alcuni giornalisti iraniani, malinformati, hanno distorto la realtà. Per me, Vida era come una figlia, una ragazza meravigliosa la cui memoria non merita di essere macchiata.”” aveva dichiarato in un’intervista.

La lotta di Alfredo Nocerino contro il dolore per la perdita del figlio è stata una battaglia incessante e, purtroppo, il dolore ha prevalso.

La comunità di Secondigliano ora piange la perdita di un altro dei suoi cittadini, segnata dalla tragedia e dal coraggio di un padre che ha cercato fino all’ultimo di preservare il ricordo e l’onore dei suoi cari.