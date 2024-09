Sorpreso a smontare i fari di una macchina in sosta ma viene arrestato. In manette un 50enne di Secondigliano con l’accusa di tentato furto aggravato.

Secondigliano, tenta di rubare i fari di un’auto in sosta: in manette 50enne

Nella scorsa mattinata, gli agenti del Commissariato Secondigliano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Giovanni Pascale per la segnalazione di furto.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati da una persona che ha indicato un soggetto intento a smontare i fari della propria vettura in sosta. Pertanto, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di alcuni arnesi atti allo scasso. Il 50enne, già noto alle forze dell’ordine, è finito in carcere.