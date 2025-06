Secondigliano, prova a scippare anziana e la scaraventa a terra: arrestato

Attimi di paura in corso Secondigliano, nel quartiere omonimo della periferia nord di Napoli, dove un’anziana è stata brutalmente spinta a terra durante un tentativo di rapina. Nella giornata di ieri, venerdì 27 giugno, la Polizia Municipale di Napoli — in particolare gli agenti dell’Unità Operativa di Secondigliano — è intervenuta in seguito alla segnalazione di uno scippo in corso.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno sorpreso un individuo mentre cercava di strappare la borsa e l’anello nuziale alla donna, facendola rovinare sull’asfalto. Il ladro è stato fermato in flagranza di reato, nonostante abbia opposto resistenza, e immediatamente arrestato.

Il sospetto è stato portato al Comando Generale, mentre negli uffici dell’IAES (Investigativa, Ambientale, Emergenze Sociali) è stata redatta la documentazione necessaria per l’attività di polizia giudiziaria. Concluse le procedure di rito, l’uomo è stato formalmente denunciato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Su ordine del pubblico ministero di turno, è stato infine trasferito al carcere di Poggioreale in attesa del processo per direttissima.