Ennesimo incidente sul lavoro a Napoli. Questa volta a perdere la vita un operaio di 60 anni del cantiere della metropolitana a Secondigliano. La vittima è Giovanni Egizio.

Secondigliano, operaio investito e ucciso da mezzo in retromarcia

Secondo quanto riporta Il Mattino, la tragedia si è consumata questa mattina alle 6. L’operaio sarebbe stato investito e travolto da un camioncino che stava effettuando una manovra in retromarcia in via Giaime Pintor.

Quando il conducente del mezzo si è reso conto di quanto accaduto, è sceso per prestare i soccorsi e allertare il 118. Purtroppo, però, i sanitari, precipitatisi nel cantiere della metro, non hanno potuto fare niente per salvare l’operaio, che sarebbe morto poco dopo l’impatto. Indagano le forze dell’ordine.

In corso indagini della Polizia di stato coordinate dalla Procura. Ad intervenire sul luogo della tragedia sono state le volanti dell’ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli.

Foto: archivio