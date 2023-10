Una bottiglia incendiaria avrebbe distrutto la pizzeria “La Nuova Italia” di Secondigliano. A darne notizia sono stati direttamente i titolari, i fratelli Barretta, che hanno postato attraverso un video sui social i danni causati dalla fiamme. I fatti sono accaduti la scorsa notte.

Secondigliano, molotov nella nota pizzeria: locale distrutto dalle fiamme

“Ci rialzeremo in due giorni” , hanno annunciato. “E ritorneremo forti come prima”. “Non capiamo perché i nostri sacrifici devono essere ridotti così”. Sul luogo dell’incidente, oltre ai vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, sono intervenuti anche i carabinieri.

I militari dell’arma non solo si sono occupati della messa in sicurezza del luogo e delle indagini, ma hanno anche ascoltato attentamente le sommarie informazioni fornite dai proprietari del locale per ricostruire la dinamica dell’accaduto.