Un nuovo e drammatico incidente stradale si è consumato nei pressi dell’aeroporto di Napoli Capodichino, quartiere Secondigliano, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita a seguito delle gravi lesioni riportate. Il decesso è avvenuto nella mattinata di ieri, dopo ore di ricovero in ospedale.

Secondigliano, incidente moto-scooter: muore un 60enne dopo ore di agonia

Il sinistro si era verificato nella tarda serata di domenica, 28 dicembre, poco prima delle 23, lungo via Cardinale Filomarino, in prossimità dell’incrocio con la parrocchia di Santa Maria di Fatima. In base alle prime verifiche condotte dalla Polizia Locale, il sessantenne stava procedendo in sella al proprio scooter, un Piaggio Beverly, quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una Nissan in transito, condotta da un uomo di 63 anni residente a Napoli. A causa della violenza dell’urto, il motociclo è finito fuori controllo, andando a impattare contro un’altra auto parcheggiata lungo la carreggiata.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118 dell’Asl Napoli 1 Centro. Dopo le prime manovre di emergenza, i sanitari hanno disposto il trasporto urgente dell’uomo al pronto soccorso in codice rosso. Nonostante le cure intensive e gli sforzi dell’équipe medica, il ferito – che aveva compiuto 60 anni lo scorso 2 dicembre – non ce l’ha fatta ed è deceduto nel corso della notte.

Le indagini

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti del Cot San Lorenzo della Polizia Locale, diretti dal comandante Lucio Sarnacchiaro e operanti sotto il coordinamento del comandante del Corpo, generale Ciro Esposito. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi del caso e avviato la raccolta delle testimonianze utili alla ricostruzione dell’accaduto. Le indagini proseguono ora sotto la supervisione della Procura della Repubblica, che disporrà ulteriori accertamenti, compresa l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area, per chiarire con precisione le responsabilità.