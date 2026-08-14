Pizzo di Ferragosto a Napoli: minaccia il titolare di un negozio con una pistola, finisce in manette

Ha minacciato con una pistola il titolare di un’attività commerciale per costringerlo a consegnargli del denaro. Un 38enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato di Secondigliano.

Le minacce al commerciante

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, nei giorni precedenti all’arresto l’uomo si sarebbe presentato presso un esercizio commerciale, dove avrebbe intimato al titolare di consegnargli una somma di denaro: il “pizzo di Ferragosto”. La richiesta sarebbe stata accompagnata dalla minaccia di una pistola, inducendo gli investigatori ad avviare immediatamente gli accertamenti.

Il blitz della Polizia

Dopo aver raccolto gli elementi investigativi, gli agenti hanno predisposto un servizio di osservazione nei pressi dell’attività commerciale.

Nel corso dell’operazione il 38enne è tornato nel negozio e avrebbe nuovamente avanzato la richiesta estorsiva nei confronti del commerciante. A quel punto i poliziotti sono intervenuti per bloccarlo.

La colluttazione e l’arresto

L’uomo avrebbe opposto una forte resistenza al fermo, dando origine a una colluttazione durante la quale alcuni operatori hanno riportato lesioni. Nonostante le difficoltà, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e ad arrestarlo. Il 38enne dovrà ora rispondere dei reati di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.