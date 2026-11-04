Momenti di follia a Marano, nei pressi di piazza Santo Spirito, nel centro storico, dove l’altro ieri una donna ha scaraventato il suo cane dalle scale dopo una lite scoppiata con una vicina.

Marano, il cane interviene a difendere il patrigno anziano: lei lo scaraventa dalle scale

Secondo una prima ricostruzione, l’episodio è maturato nell’ambito di uno scontro familiare. La donna avrebbe aggredito il suo patrigno (marito della mamma), prendendolo a morsi. A quel punto sarebbe intervenuto il cane, un beagle, per difendere il suo padroncino anziano. Ad assistere alla scena una vicina, che si è affacciata ingaggiando una discussione con la dirimpettaia. “Per dispetto”, la donna ha quindi afferrato il beagle e l’ha lanciato dalla cima delle scale.

Sul posto sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Municipale di Marano, che hanno identificato la donna e l’hanno deferita all’autorità giudiziaria per maltrattamento sugli animali. L’animale è stato sequestrato e affidato al personale veterinario dell’Asl. Il cane, purtroppo, a seguito dell’urto, avrebbe riportato danni alle zampe.