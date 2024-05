Assalto armato a un furgone portavalori, questa mattina, all’esterno dell’ufficio postale di vico Vincenzo Valente, a Secondigliano, quartiere occidentale di Napoli.

Secondigliano, assalto armato a furgone portavalori: colpo sventato da guardie giurate

Il colpo, però, non è andato secondo i piani del rapinatore. L’uomo ha agito – con volto coperto e armato di fucile a canne mozze – durante le operazioni di prelievo del contante.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri del nucleo operativo Stella e della stazione di Secondigliano, che indagano sul caso, le guardie giurate si sarebbero chiuse all’interno del veicolo e anche nell’ufficio postale, evitando che il malvivente potesse mettere a segno la rapina.

A quel punto il balordo, non potendo più realizzare il colpo, è fuggito via. Sulle sue tracce ci sono i militari dell’Arma che, nel frattempo, hanno acquisito filmati da poter analizzare dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, al fine di ricostruire i movimenti del ladro solitario e individuarlo.