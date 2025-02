Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 26enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di arma clandestina, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Secondigliano, arrestato 26enne per armi e droga: sequestrato un chilo di stupefacenti

L’intervento è avvenuto nella giornata di ieri, venerdì 7 febbraio, nel quartiere Secondigliano, dove gli agenti del Commissariato locale, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’uomo.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto, nascosti in una scarpiera e in un locale nella disponibilità dell’indagato, una pistola revolver con matricola abrasa e 33 cartucce di vario calibro. Oltre alle armi, gli agenti hanno sequestrato oltre un chilo di sostanze stupefacenti, tra cui più di mezzo chilo di marijuana in busta, 99 involucri della stessa droga, due dosi di cocaina, oltre a 315 euro in contanti, bilancini di precisione, una macchina per il sottovuoto e altro materiale per il confezionamento.

L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per ricostruire la rete di traffico e approvvigionamento delle sostanze stupefacenti e delle armi sequestrate.