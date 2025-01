In manette due pusher appena maggiorenni. Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato due giovani di 18 anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dagli agenti del Commissariato di Secondigliano.

Secondigliano, appena maggiorenni si danno allo spaccio: fermati e arrestati due 18enni

I poliziotti, transitando in via Marcolongo all’angolo con via Privata Enrico Moffettone, traversa di via Cassano (Rione Berlingieri), hanno notato uno scooter con due giovani a bordo che si muovevano con fare cirscopetto. Insospettiti dal loro atteggiamento, gli agenti hanno deciso di avviare un servizio di osservazione. Il passeggero del ciclomotore è sceso e si è avvicinato a un altro scooter parcheggiato, dal quale ha prelevato un oggetto.

A quel punto, gli agenti sono prontamente intervenuti bloccando entrambi i ragazzi. A seguito della perquisizione, il passeggero è stato trovato in possesso di tre bustine di marijuana, un involucro di hashish e la somma di 320 euro in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio. Ulteriori controlli hanno portato alla scoperta, all’interno del bauletto del ciclomotore in sosta, di 25 involucri di hashish per un totale di circa 150 grammi e 46 bustine contenenti complessivamente 72 grammi di marijuana.

Alla luce di quanto accertato, i due giovani sono stati arrestati con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi intensificati delle forze dell’ordine per il contrasto al traffico di droga nel capoluogo campano.