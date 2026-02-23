Un uomo di circa 60-65 anni è stato preso di mira da un gruppo di bambini a Secondigliano. L’episodio è avvenuto in serata nei pressi di un centro commerciale, sotto gli occhi di passanti e automobilisti. Ne è nato un filmato finito sui social che non è sfuggito all’attenzione delle forze dell’ordine.

Secondigliano, anziano deriso e ripreso in diretta social: individuato un 11enne

Secondo quanto ricostruito, alcuni minori – nessuno dei quali avrebbe compiuto 12 anni – hanno iniziato a seguire l’anziano, riprendendolo con uno smartphone in una diretta social poi diventata virale. Nel video, della durata di un minuto e 50 secondi, si sentono insulti e frasi offensive rivolte all’uomo, che appare in evidente stato di difficoltà. Non è chiaro se fosse affetto da problemi di salute o sotto l’effetto di alcol o altre sostanze.

I bambini si avvicinano più volte alla vittima, continuando a schernirla fino all’ingresso del centro commerciale. Nel parcheggio e nelle aree antistanti, nonostante la presenza di diverse persone, nessuno interviene. Prima che il filmato si interrompa, uno dei minori lancia sulla testa dell’uomo dei fili di coriandoli raccolti da terra. Non risultano aggressioni fisiche.

Il video è stato pubblicato su una piattaforma social molto utilizzata dai più giovani. I carabinieri della stazione di Secondigliano, impegnati in attività di web patrolling, hanno individuato il profilo autore della pubblicazione: si tratta di un 11enne del quartiere. I militari hanno identificato il nucleo familiare del minore e segnalato l’accaduto alla Procura di Napoli, alla Procura per i minorenni e ai servizi sociali. Il bambino, non avendo compiuto 14 anni, non è imputabile.