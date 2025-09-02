Secondigliano, accoltella coetaneo durante lite: 18enne rintracciato in casa e denunciato

Ferisce un minore con un coltello. 18enne fermato e denunciato dalla Polizia di Stato di Napoli con l’accusa di lesioni personali aggravate.

Secondigliano, accoltella coetaneo al culmine di una lite: 18enne rintracciato e denunciato in casa

In particolare, nella nottata di ieri, gli agenti del Commissariato Arenella, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso l’Ospedale C.T.O. per la segnalazione di una persona giunta con ferite d’arma da taglio. Gli agenti, giunti prontamente sul posto, hanno accertato che il giovane durante la notte era stato aggredito da un ragazzo che, a seguito di una lite scaturita da futili motivi, avvenuta a Secondigliano, in via Giovanni Diacono all’esterno di un’attività commerciale, lo aveva ferito con un’arma da taglio al basso addome.

I poliziotti, a seguito di un’attività di indagine lampo, sono riusciti a risalire all’identità dell’aggressore, riuscendo, in pochissimo tempo, a rintracciarlo presso la propria abitazione, dove hanno rinvenuto 2 coltelli ed alcuni indumenti ancora intrisi di sangue. Inoltre, nello scooter in uso, i poliziotti hanno trovato un coltello a scatto con tracce di sostanza ematica sulla lama. Per tali motivi, l’indagato è stato denunciato dalla Polizia.