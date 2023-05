Il maltempo di queste ore in Campania mette in ginocchio anche le scuole. Come era prevedibile, già molti sindaci hanno firmato l’ordinanza di chiusura scuole per allerta meteo nella giornata di domani martedì 16 maggio.

Scuole chiuse nei seguenti comuni in Campania, firmata l’ordinanza

I primi a firmare l’ordinanza di chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali e non sono stati i sindaci di Ischia, Afragola, Cardito, Crispano, Mugnano, Sant’Antimo, Quarto, Succivo, Torre Annunziata, Torre del Greco, Sorrento, Bacoli, Villaricca, Giugliano, Frattamaggiore, Angri, San Giorgio a Cremano, e Monte di Procida. La chiusura riguarderà anche i cimiteri e i parchi cittadini. In provincia di Salerno, invece, scuole chiuse a Nocera Inferiore, Nocera Superiore e Maiori.

Il bollettino di allerta meteo di colore arancione ha indotto molte amministrazioni a correre ai ripari e a disporre la chiusura degli istituti scolastici.

Elenco in aggiornamento