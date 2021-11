Dopo Mugnano, anche a Giugliano e a Marano le scuole resteranno chiuse. Il sindaco Nicola Pirozzi e i commissari prefettizi hanno firmato una nuova ordinanza comunale con la quale dispongono la chiusura di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, nella giornata di domani, a seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile.

Scuole chiuse anche a Giugliano e Marano: sindaco e commissari firmano ordinanza

Gli studenti faranno ritorno in classe giovedì, 4 novembre. A Marano invece restano chiuse anche il cimitero e la villa comunale “Ciaurro”. Oggi pomeriggio il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha comunicato attraverso un post che l’attività didattica in presenza è sospesa per la giornata di domani, 3 novembre.