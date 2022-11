Anche a Giugliano e ad Aversa le scuole chiudono i battenti. Ad annunciarlo sono i due sindaci, Nicola Pirozzi e Alfonso Golia, con due post apparsi sui social network. E’ la decisione adottata alla luce dell’allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile per la giornata di domani, 22 novembre.

Scuole chiuse a Giugliano e Aversa: la decisione dei sindaci

“Abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, i parchi cittadini ed il cimitero per la giornata di domani martedì 22 novembre“, ha scritto il primo cittadino di Aversa.

Dello stesso tenore il post della fascia tricolore giuglianese: “Abbiamo analizzato tutti i dati attendibili per assumere una decisione che vada come sempre nell’esclusivo interesse dei cittadini. Lo sapete, personalmente sono contrario alla chiusura degli edifici scolastici per questioni legate al meteo, ma di fronte a delle disposizioni e a delle comunicazioni così dettagliate e allarmanti, i sindaci hanno il dovere di assumere decisioni a tutela della sicurezza collettiva. Ecco perché sto predisponendo per domani la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, del cimitero, dei parchi pubblici e della villa comunale”.

Gli altri comuni

I provvedimenti delle due amministrazioni arrivano dopo la chiusura già disposta da Napoli, Benevento, Salerno e molti comuni dell’hinterland napoletano e salernitano (Cava de’ Tirreni, Nocera Inferiore, Caivano, Mugnano, Frattaminore, Crispano, Frattamaggiore, Nocera Inferiore, Sant’Antimo). L’allerta meteo dovrebbe durare, secondo le attuali indicazioni, 24 ore. A partire dalla giornata di mercoledì tornerà il cielo sereno. Una nuova perturbazione potrebbe però interessare la Campania nella giornata di sabato prossimo.