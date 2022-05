È di 5 bambini ustionati il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina in un asilo di Osio Sopra, in provincia di Bergamo. Una bambina di 4 anni è la più grave tra gli alunni feriti: per lei è stato necessario il trasporto in elisoccorso in codice rosso all’ospedale Buzzi di Milano.

Alunni ustionati alla scuola materna

Secondo una prima ricostruzione, i bambini stavano provando alcune parti della recita di fine anno mentre riscaldavano dei marshmallow. Per cause ancora in fase di accertamento i piccoli sarebbero rimasti ustionati.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i medici del 118 con 4 ambulanze, due elicotteri, vigili del fuoco e carabinieri.

Gli altri 4 alunni feriti sono invece stati portati in codice giallo tra l’ospedale Niguarda di Milano e il Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nell’incidente sono rimasti feriti anche due papà. Sono stati trasportati all’ospedale di Zingonia con sintomi da inalazione e alcune ustioni ma le loro condizioni non sono gravi.