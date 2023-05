Avvertimenti e intimidazioni ai danni dei tifosi napoletani presenti al Nord Italia. dopo il messaggio degli ultras dell’Udinese, anche la tifoseria dell’Atalanta ha espresso la propria contrarietà ai festeggiamenti per il tricolore azzurro.

Ultas Atalanta minacciano: “Adeguate risposte a chi festeggia il Napoli. Ci fa schifo Pulcinella”

Come riporta l’Ansa, gli ultras atalantini non le mandano a dire e hanno lanciato un avvertimento chiaro ai tanti napoletani che lavorano o vivono al Nord: “Bergamo non festeggia. Ricordiamo a baristi, ristoratori, e pizzaioli che per festeggiamenti e pagliacciate varie, riceveranno ‘adeguate risposte’ alle loro attività anche a distanza di tempo. Da cent’anni è sempre quella, ci fai schifo pulcinella”.

Dello stesso tenore anche i messaggi che arrivano dal tifo estremo di Varese: “Varese tifa Varese. Festeggiamenti di altre squadre nella nostra città non sono graditi. In particolar modo quelli del Napoli”.

Spara per festeggiare al gol di Olivera

Intanto proprio a Bergamo è stato denunciato un giovane partenopeo che, immortalato sui social, ha esploso un colpo di pistola per esultare al gol di Olivera contro la Salernitana. Le forze dell’ordine lo hanno identificato: a casa, dopo una perquisizione, è stata rinvenuta e sequestrata una scacciacani priva di tappo rosso.