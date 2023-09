E’ l’Asl a raggiungere il cittadino e a dargli l’opportunità di fare screening gratuitamente, senza prenotazione e in tempi brevi. E’ questo lo scopo della campagna dell’Asl Napoli 2 nord “Guarda al futuro, previeni” che prevede la presenza di un camper in luoghi di aggregazione dei vari comuni di competenza dell’azienda sanitaria. Una delle tappe è stata quella di Mugnano, nel parcheggio del centro commerciale. Qui i medici hanno sensibilizzato la popolazione sull’importanza degli screening, ma in tanti hanno aderito all’iniziativa evitando così file e iter previsti nei distretti e negli ospedali.

I cittadini hanno potuto effettuare screening gratuiti come mammografie, pap test, ritirare kit per la prevenzione delle patologie del colon e vaccini contro il papilloma virus.

Il camper farà tappa ancora il 21 settembre a Casoria nel parcheggio del Palacasoria e il 22 settembre a Melito nell’area mercato di via Dublino.