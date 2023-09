“Guarda al futuro, previeni”. E’ questa la campagna di screening in corso nei comuni dell’asl Napoli 2 nord per uomini e donne, giovani e meno giovani, che gratuitamente possono effettuare presso i poliambulatori screening mammografico, del colon retto, della cervice uterina, e vaccinazioni hpv.

L’asl attraverso un camper staziona di volta in volta in un comune diverso. Oggi la tappa è stata a Sant’Antimo all’esterno della villa comunale dove molti cittadini si sono recati per effettuare i controlli.

Stamane hanno potuto effettuare pap test, mammografie e screening del colon retto. Stessi esami che sarà possibile eseguire, sempre gratuitamente, nelle prossime tappe, consultabili sui social dell’Asl.