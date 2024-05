Lo stadio Maradona di Fuorigrotta tra le “vittime” del bradisismo. Le forti scosse registrate ad aprile hanno infatti danneggiato l’anello inferiore della Curva B. Il comune di Napoli ha deciso di chiuderlo in vista dei lavori di ristrutturazione.

Napoli, le scosse danneggiano la curva B: il comune chiude l’anello inferiore

Ad anticipare la notizia è Il Mattino. Gli eventi sismici delle ultime settimane hanno indotto il Comune a effettuare una verifica sulla staticità dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Durante i sopralluoghi tecnici, sono emersi danni nella Curva B. In particolare le gradinate dell’anello inferiore hanno subito diverse spaccature.

Da qui l’esigenza di avviare immediati lavori di ripristino. Avviati dopo Napoli-Frosinone, hanno un costo per l’amministrazione di circa 113mila euro. I tempi previsti per la loro ultimazione sono di 45 giorni a partire dal 22 aprile. Fino a quel momento l’anello inferiore della Curva B resterà chiuso. Non risulterebbero, al momento, altri settori danneggiati dall’ondata sismica dei Campi Flegrei.