Scoperta imponente coltivazione di cannabis sui Monti Lattari. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli hanno rinvenuto e sequestrato, nel comune di Lettere, un’ingente quantità di sostanza stupefacente: 142 chili di infiorescenze già pronte per la vendita, 5.750 piante in essiccazione e 390 piante in fase di maturazione, per un peso complessivo superiore a 1.000 chilogrammi.

Scoperta “fabbrica” di marijuana sui Monti Lattari: sequestrata oltre una tonnellata di cannabis

L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, ha portato alla scoperta di un capannone agricolo trasformato in laboratorio di lavorazione. All’interno della struttura, disposta su due livelli, i militari hanno trovato macchinari per l’essiccazione e la separazione, oltre a un sistema artigianale di irrigazione e fili di nylon utilizzati per sostenere la crescita delle piante.

Dalle verifiche è emerso che la sostanza era già pronta per il confezionamento e lo smercio, con le infiorescenze separate dalla parte legnosa. Il responsabile, un incensurato originario di Lettere e affittuario del terreno e del capannone, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.