Drammatico incidente sull’autostrada A16 Napoli-Canosa, poco distante dallo svincolo di Grottaminarda (Avellino), nel territorio di Vallesaccarda. C’è anche un morto.

Scontro tra tir e auto sulla Napoli-Canosa: morto un uomo di 59 anni

Il violento impatto è avvenuto stamattina, intorno alle 6, al chilometro 99 in direzione Canosa. La dinamica del sinistro stradale è ancora da ricostruire. Tuttavia, stando alle prime informazioni, un’auto si è schiantata contro un autocarro. A perdere la vita è stato un uomo di 59 anni – le cui generalità non sono state ancora rese note – originario di Panni, in provincia di Foggia.

L’autista del mezzo pesante non ha invece riportato gravi ferite. Ma è ancora sotto choc. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, per rimuovere la vettura, semidistrutta, e mettere in sicurezza il tratto autostradale. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno più volte eseguito tentativi di rianimazione sul 59enne. Purtroppo per lui non c’è stato niente da fare: a quanto pare sarebbe deceduto sul posto.

Sempre sull’A-16, ma in territorio di Monteforte Irpino, un autocarro è andato in fiamme attorno alle 8.20 di stamattina. L’incendio è scoppiato all’altezza del viadotto Acqualonga: l’autocarro, che trasportava legname, è andato a fuoco al chilometro 32,100 dell’autostrada, in direzione di Napoli.