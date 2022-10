Terribile incidente stradale in provincia di Avellino, sulla Strada Statale 90, nel territorio di Grottaminarda. Due automobili si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento.

Scontro tra auto sulla strada statale: ferite 5 persone, c’è anche un bimbo

Il sinistro stradale è avvenuto ieri, domenica 2 ottobre, intorno alle 19 e 15. Nel violento impatto tra le due vetture sono rimaste ferite cinque persone: due uomini, due donne e un bambino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda che si sono adoperati per liberare i feriti dalle lamiere. Due uomini e il bambino sono stati trasportati all’ospedale Sant’Ottone Frangipane di Ariano Irpino dai sanitari del 118, mentre le due donne sono state accompagnate all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Al momento non è chiaro come si sia verificato il sinistro stradale.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i due veicoli. Per consentire le operazioni, la strada è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia, causando disagi alla circolazione veicolare.

(immagine di archivio)