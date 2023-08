Due giovani deceduti e una ragazza gravemente ferita: è il bilancio del tragico incidente frontale tra due auto avvenuto nella notte ad Alife, in provincia di Caserta. Le due vittime, entrambe identificate, si chiamano Marcello Mastrangelo e Roberto Reveglia, originari di Alife.

Scontro tra auto sulla provinciale nel Casertano: morti due giovani, grave una ragazza

Il primo, militare di professionale, viveva a Cava de’ Tirreni. Reveglia, invece, risiedeva a Piedimonte Matese. La giovane, che viaggiava con uno di loro, è ricoverata in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro stradale è avvenuto lungo la provinciale 331, all’altezza di un distributore di carburanti. Poco dopo l’1 la Bmw su cui viaggiavano Mastrangelo e la ragazza si è scontrata, per motivi ancora tutti da chiarire, contro l’Alfa Romeo guidata da Reveglia. L’impatto, frontale, è stato violento: le due vetture sono rimaste gravemente danneggiate. I Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, hanno dovuto estrarre i corpi dagli abitacoli ridotti a un ammasso di lamiere.

A quanto pare Mastrangelo è deceduto sul colpo. Estratto vivo anche Reveglia, ma poco dopo l’arrivo al Pronto Soccorso è morto a cause delle gravi lesioni riportate nell’incidente. La giovane, invece, è stata trasportata d’urgenza dal 118 al vicino ospedale e fin dall’inizio le sue condizioni sono apparse molto gravi ai sanitari.

I corpi delle vittime sono stati portati all’Istituto di Medicina Legale di Caserta per l’autopsia. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro per le due automobili in vista dei successivi accertamenti. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Piedimonte Matese.