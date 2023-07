È morto all’età di 43 anni Antonio Cavallaccio, rimasto coinvolto ieri pomeriggio in un incidente a Carinaro, in provincia di Caserta, mentre era alla guida di uno scooter Honda Sh.

Scontro tra auto e scooter nell’Agro Aversano: Antonio muore a 43 anni

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 luglio, il 43enne stava percorrendo via Casignano quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si è scontrato frontalmente con una Renault Capture. Violento l’impatto: il 43enne è stato sbalzato dal mezzo a due ruote, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, per il 43enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Il conducente dell’automobile, che si trovava da solo nell’abitacolo al momento dell’incidente, è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale in stato di choc. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale di Carinaro e i carabinieri della locale stazione, che hanno svolto tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell’incidente.

Tanti i messaggi di cordoglio che sono apparsi sui social dopo che la notizia della morte di Antonio Cavallaccio si è diffusa: il 43enne, che lascia moglie e figli, era infatti molto conosciuto a Teverola, dove vi risiedeva. “Non avrei mai voluto ricevere quella maledetta telefonata, no, non ci credo ancora. Mi hai spezzato il cuore” ha scritto un amico su Facebook.